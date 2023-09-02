Polis memuruna çarparak yaralamıştı: O sürücü tutuklandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde trafik kazasına müdahale eden polis memuruna aracıyla çarparak yaralayan ve adli kontrolle serbest bırakılan alkollü sürücü, yeniden gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
Bursa'da Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul-Bursa karayolu Engürücük Mahallesi mevkiindeki olayın ardından sürücü Ali A.'nın salıverilmesine itiraz etti.
İtirazı değerlendiren nöbetçi hakimliğin kararı doğrultusunda yeniden gözaltına alınan Ali A., alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul-Bursa yolu Engürücük Mahallesi yakınlarında 28 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazası dolayısıyla bölgeye trafik polisleri sevk edilmişti.
Olay yerine gelen polisler araçtan indiği sırada Ali A.'nın kullandığı 16 ZY 057 plakalı otomobil önce polislere ardından ekip otosuna çarpmıştı.
Yaralanan bir polis memuru sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, 89 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Ali A. gözaltına alınmıştı.
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