Kazaya müdahale eden polis memuruna otomobil çarptı: 7 kişi yaralandı!
Tokat'ta istinat duvarına çarpan hafif ticari araç ile kazaya müdahale için gelen trafik polisine çarpan otomobilin karıştığı 2 kazada toplam 7 kişi yaralandı.
Tokat'ta Osman Meydancı idaresindeki 34 VIK 87 plakalı hafif ticari araç, öğle saatlerinde Niksar-Reşadiye yolu Gökçeoluk köyü mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Edinilen bilgiye göre, bu sırada Hasan Erke idaresindeki 34 DEH 528 otomobil de kazaya müdahale etmek için aracından inen trafik polisi Aydın Kartal'a çarparak yan yattı. İki kazada polis memuru Kartal, Osman Meydancı, Hatice Meydancı, Fatma Meydancı, Gülten Erke, Zinnet Erke ve Hasan Erke yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı.
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