Polis merkezine pompalı tüfekle ateş açtı!

Adana'da pompalı tüfekle polis merkezine saldırı düzenleyen şüpheli karşı ateşle kolundan vuruldu.

DHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:13
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Olay, 22 Şubat gecesi Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği’nde meydana geldi.

Polis merkezinin otopark kapısının açılmasıyla elindeki pompalı tüfekle içeri giren şüpheli, polisin ‘dur’ ihtarına rağmen havaya ve merkeze ateş açtı.

Polis ve bekçilerin karşılık vermesiyle kolundan yaralanan şüpheli koşarak kaçtı. Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkezdeki ekiplerin anonsuyla bölgeye Terörle Mücadele, Asayiş Şube ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis, saklandığı adrese operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İsmi açıklanmayan şüphelinin, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının tespit edilmediği belirtildi.


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