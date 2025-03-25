Polis, ODTÜ öğrencilerine müdahale etti

Yayınlanma: 25.03.2025 - 22:12

Güncelleme: 25.03.2025 - 22:27

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması sonrası başlayan eylemler 7'nci gününde devam ediyor.

ODTÜ öğrencileri, gözaltı ve tutuklamaları protesto etmek için üniversitenin A1 Kapısı'na yürüyüşe başladı.

''BÜTÜN SİYASETÇİLERİ KULAK VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ''

Yürüyüş öncesi yapılan açıklamada, alanlarda, sokaklarda seslerini yükseltmekle kalmayıp üniversitelerde bölüm ve fakültelerde boykotları örgütlemeye devam edileceği vurgulanarak, "Halk ve öğrenci direnişlerine hükümeti ve bütün siyasetçileri kulak vermeye çağırıyoruz. Bu direnişlerin içerisinde yer alan arkadaşlarımızın ne noktada dururlarsa dursun tutuklanması ve gözaltına alınması kabul edilemez. Sizler bizi bölmeye ve kodeslere tıktıkça bizler daha da bütünleşecek daha da çok direneceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın ardından öğrenciler sloganlar eşliğinde A1 Kapısı'na yürümeye başladı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

ODTÜ kapısının dışında toplanan kitleye polis müdahale etti. Kitle, 'Polis simit sat onurlu yaşa' sloganlarıyla tepki gösterdi.

Video: Damla Kırmızıtaş