Polis okulunda bir öğrenci 5'inci kattan atladı

17.11.2025 10:23:00
İHA
Samsun’da bulunan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'nda bir öğrenci, okul binasının 5'inci katından atlayarak intihar etti.

Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi’nde bulunan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu’nda dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Polis okulu öğrencisi B.T. (20), 5. kattaki yatakhanenin koridor penceresinden aşağı atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan öğrenci, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) kaldırılarak tedavi altına alındı. B.T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

B.T.’nin cenazesinin Antalya’da toprağa verileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Konular: #intihar #Samsun #Polis okulu

