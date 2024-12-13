Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden 26 suç kayıtlı sanık hâkim karşısına çıktı: Avukat dosyadan çekildi

Yayınlanma: 13.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2024 - 04:00

Şehit polisin eşi Semih Yılmaz, müşteki polis K.H.S., mağdur anne Pınar Geçti ile müşteki avukatları mahkemede hazır bulundu. Barodan atanan avukat, sanık Geçti’yi savunmak istemediği için dosyadan çekildi.

Mahkeme başkanı kanun gereği avukat olmadan sanığın savunmasının alınamayacağını bildirdi.

Sanık ise “Savunma yapamayacaksam niye geldim. Bana zorla ifade verdirdiler” dedi.

Olayda yaralanan müşteki polis memuru K.H.S., “Şüphelinin polis merkezinden kaçtığını öğrendim. Şahsı aramak için çıktık. Annesi Pınar Geçti’nin, oğlunun takılabileceğini söylediği yerlere bakmaya başladık. Ben Yunus’u yakaladım, kelepçe takmaya çalışıyorduk, mukavemet ediyordu. Şeyda da tutmaya çalışıyordu. Şahıs kelepçeyi kopardı. O sırada beylik tabancamı aldı. Rastgele etrafa ateş ediyordu. Ben de Şeyda’ya siper almasını söyledim. Şeyda’ya baktığımda hareketsiz duruyordu. Ben de vurulmuştum. Tedavim hala devam ediyor” dedi.

Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi Semih Yılmaz, olay günü kendisinin de görevde olduğunu belirterek “Telsizden Dudullu Polis Merkezi Amirliği’nden polis memurlarının vurulduğunu öğrendim. Anonsu duyunca eşimi aradım. Telefonu açmadı. Dudullu polis merkezine giderken eşimin başından vurulduğunu öğrendim. Olayda ihmali bulunan kim varsa davacı ve şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı.

Sanık Yunus Emre Geçti’nin annesi mağdur Pınar Geçti, oğlundan şikâyetçi olmadığını söyleyerek “Çocuğum madde bağımlısı. Ben defalarca kez Dudullu karakoluna başvurdum, ‘Çocuğum madde kullanıyor’ diye. İki kez uzaklaştırma kararı aldım. 26 suç kaydı olan bir çocuğun dışarıda gezmesini istemedim” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yunus Emre Geçti’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek savunmasının alınması için yeniden zorunlu müdafi atanmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın savunmasının alınması için duruşmayı 8 Ocak’a erteledi.