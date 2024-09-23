Ümraniye'de polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın eski arkadaşı konuştu: 'Eski yakın arkadaşım, belalı bir tipti...'

Yayınlanma: 23.09.2024 - 13:23

Güncelleme: 23.09.2024 - 13:24

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi'nde, dün saat 22.55 sıralarında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Çeşitli suçlardan poliste 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçit (19) Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalandı. Yaşanan arbedede polisin silahını alan saldırgan, polislere ve çevredeki vatandaşlara ateş açtı.

Yunus Emre Geçit'in açtığı ateş sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit oldu; polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile şüphelinin annesi P.G. (43) yaralandı. Saldırının yaşandığı yerdeki kurşun izleri gün ağarınca ortaya çıktı.

Saldırı sırasında kurşunlar çevredeki işyerlerine ve camlara da isabet etti.

ESNAF O ANI ANLATTI

Caddede kasap dükkanı olan Suat Çetin 'Akşam burada bir genci gözaltına almak istemişler emniyete götürmek için. Fakat burada bir arbede yaşanmış teslim olma olmama konusunda. Polisin silahını alarak rastgele ateş etmiş etrafa.Vuran gencin annesi de ayağından yaralanmış. Diğer polis de elinden yaralanmış. Daha sonra kaçmaya çalışmış. Polisin silahını almış. Polisimiz başından aldığı kurşunla şehit oluyor. Diğer kurşunlar da maklzemelere ve cama isabet ediyor' diye konuştu.

'3-4 ARKADAŞ MÜDAHALE ETTİK'

Silah sesleri sırasında kendini yere attığını söyleyen Kadir Yüksel ise, 'Kendimi yere attım silah sesleri geldinde. Silah sesleri kesildiğinde yaralı polisimizi gördüm. Şehit haberini de ben de biraz önce gördüm. Bir an ne yapacağıı bilemedim sağlıkçı değilim. Başından mermi girmişti.Öteki arkadaşın bileğinde mermi vardı.Onu çıkarmaya çalışırken 'Ağabey, arkadaşımla ilgilen' dedi.Yere yatırdım, 3-4 arkadaş müdahale ettik.Tampon yaptık. Polisin silahını çekiyor ateş ediyor.Şehit polisimize ateş ediyor annesi yanındaymış herhalde annesine ateş ediyor. 3-5 saniye geç kalmasaydım belki müdahale edebilirdim.Şehit haberini az önce aldım. Durum iyi değil' dedi.

'ESKİ YAKIN ARKADAŞIM'

Bağırışma sesleri üzerine olay yerine gittiğini söyleyen Göktuğ Mutlu ise, 'Dün akşam arkadaşlarla aşağıda oturuyorduk. Bağırışma sesleri geldi. Motosiklete atladık buraya geldiğimizde arkadaş polislerimize ateş etmeye başladı. Biz kendimizi yolun karşısına attık.Kaçmaya çalıştı.Buraya geldiğimizde de kadın polisimiz yerdeydi.Abiler yardım etti. Dükkanımız kurşunlandı. Dükkanda abi dediğimiz insanlar vardı. Onlara da kurşun gelebilirdi. Allah korudu. Kadın polisimiz şehit oldu. Eski yakın arkadaşım.19 yaşında Yunus Emre Geçit. Biraz belalı bir tipti. Bayağı suç kaydı vardı. Biz bunun farkında değildik.6-7 tane biliyorduk. 26 tane çıkınca bayağı şaşırdık eski arkadaşı olarak. Annesini de yanlışlıkla vurmuş sanırım' dedi.

26 SUÇ KAYDI

19 yaşındaki saldırgan Yunus Emre Geçit'in daha önceden poliste pek çok suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Geçit'in 'Kasten yaralama', 'Gasp' 'Cinsel taciz', 'Yağma', 'Mala zarar verme', 'Çocuğa cinsel istismar' gibi suçlardan poliste 26 kaydı olduğu öğrenildi.