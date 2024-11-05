Polis şok uygulamada aranması olan 24 kişiyi yakaladı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 11:16

Güncelleme: 05.11.2024 - 11:16

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘şok’ denetim gerçekleştirildi. Denetimin ardından kurumdan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Aranması olan şahıslara yönelik olarak yapılan yakalama çalışmaları neticesinde hapis cezası bulunan 15 şahıs ve adli para cezası ile ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 9 şahıs olmak üzere toplam 24 şahıs yakalanmıştır.

Denetimlerde bin 436 şahıs, 738 araç sorgusu yapılmış, 41 araca 167.558 TL ceza işlemi uygulanmıştır.

Yapılan uygulama ve kontrollerde 4,7 gr uyuşturucu madde, 1 parça uyuşturucu madde, 0,5 gr uyuşturucu madde, 34 adet uyuşturucu madde, 3 tabanca, 5 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 34 bıçak ve 101 fişek ele geçirilmiştir."