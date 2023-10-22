Polis ve bekçi açığa alındı: Gerekçe ‘fevri güç’ kullanmak!

Yayınlanma: 22.10.2023 - 12:35

Güncelleme: 22.10.2023 - 12:35

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çiğli'de dün 23.00 sıralarında yapılan asayiş uygulamasında plakası olmayan bir motosikletteki 2 şüphelinin kaçtığı, sürücünün cebinden çıkardığı maddeyi diğer şüpheliye vermeye çalıştığı belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 6 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiğinin bildirildiği açıklamada, şüphelilerin kovalamaca sonucu yakalandığı, sürücü S.E'nin (23) "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan kaydının olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde uygulama noktasından kaçan şüphelilerden U.K'nin gözaltına alınışı sırasında görevli polis memuru H.G. ile çarşı ve mahalle bekçisi S.D'nin fevri olarak güç kullandıkları görülmüş, konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış, her iki görevli de açığa alınmıştır."