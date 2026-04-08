Polis yeleği giydi, trafikte tehlikeli hareketler yaptı, cezadan kaçamadı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu Instagram'da polis yeleği giyen bir şahsın trafikte tehlikeli hareketler yaptığı görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde şahsın 17 RB 327 plakalı motosiklet ile akrobatik hareketler yaptığı, drift attığı, kask kullanmadığı ve ehliyetsiz şekilde araç kullandığı tespit edildi. 19 yaşındaki İ.Y. olduğu belirlenen şüpheli, 1 Nisan 2026 tarihinde Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde yakalanarak hakkında işlem yapıldı.

Şahsa, çekme belgeli motosikleti trafiğe çıkarmak, drift yapmak, akrobatik hareketler sergilemek, kask kullanmamak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından idari para cezası uygulanırken, motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Öte yandan şüpheli hakkında, yetkisi olmadığı halde polis yeleği giydiği gerekçesiyle 'yetkisiz şekilde resmi kıyafet ve işaretleri kullanmak' suçundan da adli işlem başlatıldı. Emniyette ifadesi alınan şahıs, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.