Polise hakaret eden iki şüpheli serbest bırakıldı

Yayınlanma: 11.12.2024 - 20:28

Güncelleme: 11.12.2024 - 20:28

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir WhatsApp grubunda polislere hakaret eden mesajlar paylaşan C.Y. ve Y.A.’yı tespit etti. C.Y.’nin kendisine yazılan trafik cezasını grupta paylaşarak, “Gelene geçene saplıyorlar, aç köpekler” ifadesini kullandığı, Y.A.’nın ise bu mesaja “Bazen ölüyorlar ama üzüleyim mi” yanıtını verdiği belirtildi.

Polis, dün düzenlenen operasyonla C.Y. ve Y.A.’yı gözaltına aldı. Şüpheliler, polise hakaret suçlamasıyla emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

C.Y. ve Y.A., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.