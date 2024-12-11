Polise hakaret eden iki şüpheli serbest bırakıldı
İzmir’in Seferihisar ilçesinde, trafik cezasıyla ilgili WhatsApp grubunda polisleri hedef alan hakaret içerikli mesajlar yazdığı belirtilen iki kişi, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir WhatsApp grubunda polislere hakaret eden mesajlar paylaşan C.Y. ve Y.A.’yı tespit etti. C.Y.’nin kendisine yazılan trafik cezasını grupta paylaşarak, “Gelene geçene saplıyorlar, aç köpekler” ifadesini kullandığı, Y.A.’nın ise bu mesaja “Bazen ölüyorlar ama üzüleyim mi” yanıtını verdiği belirtildi.
Polis, dün düzenlenen operasyonla C.Y. ve Y.A.’yı gözaltına aldı. Şüpheliler, polise hakaret suçlamasıyla emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
C.Y. ve Y.A., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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