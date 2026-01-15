Polise sahte kimlik gösterdi: 128 suçtan arandığı ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından 14 Ocak günü yapılan çalışmalarda durdurulan İ.G. isimli şahsın yapılan sorgusunda, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Öte yandan aynı gün yapılan bir başka çalışmada ise ekipler M.O. isimli şüpheliyi durdurdu. Şahıs görevli polislere sahte polis kimliği ibraz etti. Ekiplerin yaptığı detaylı GBT ve UYAP sorgusunda şahsın bir suç makinesi olduğu anlaşıldı. M.O.’nun 120 adet ’dolandırıcılık’, 3 adet ’tehdit’ ve 1 adet ’güveni kötüye kullanma’ suçundan arandığı belirlendi.

Ayrıca şahsın 2 adet ’basit yaralama’ suçundan 7 ay 15 gün ve 2 adet ’hakaret’ suçundan kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunduğu, toplamda 128 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan her 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.