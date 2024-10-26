Polisi görünce saklandığı kanepenin altından çıktı

Yayınlanma: 26.10.2024 - 17:10

Güncelleme: 26.10.2024 - 17:44

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş.’nin izini buldu. Polis, merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesindeki bir evde saklandığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.