Polisi görünce saklandığı kanepenin altından çıktı

Konya’da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 17 farklı suç kaydı bulunan şüpheli polisin geldiğini görünce saklandığı kanepenin altında yakalandı.

Polisi görünce saklandığı kanepenin altından çıktı
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İHA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 17:10

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş.’nin izini buldu. Polis, merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesindeki bir evde saklandığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.


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