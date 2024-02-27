Polisin 'dur' ihtarına uymadı, caddeyi birbirine kattı!
Beylikdüzü’nde polisin dur ihtarına uymayan sürücü cadde üzerinde önü kesilerek durduruldu. Alkollü olduğu gerekçesiyle kaçmaya çalıştığı öğrenilirken, yakalandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Adakent Caddesi’nde dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.
Edinilen bilgilere göre polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü caddeyi birbirine kattı. Şüpheli cadde üzerinde önü kesilerek durduruldu.
GÖZALTINA ALINDI!
Kısa sürede çok sayıda polis olay yerine geldi. Araçtan inmeye direnen sürücüye polis silah doğrulttu. Sürücü, araçtan uzun uğraşlar sonucu indirilerek gözaltına alındı.
Sürücünün alkollü olduğu için 'dur' ihtarına uymadığı öğrenildi. Sürücünün yakalandığı anlar ise, yurttaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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