Polisin durduğu otomobilden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Konya’nın Kulu ilçesinde polis ekiplerin yol denetimi sırasında durdurduğu otomobilde eroin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:42
Polisin durduğu otomobilden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
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Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ankara Caddesi üzerinde yaptığı asayiş uygulamasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobil sürücüsü S.G. ve yanında A.B.’nin yapılan GBT sorgularında ve aracın yapılan kontrolünde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, araçta yapılan aramada, üç ayrı yere gizlenmiş toplam 21,71 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli “Uyuşturucu madde ticareti” ve “Kullanmak için uyuşturucu madde temini” suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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