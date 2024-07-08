Sivas’ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Yayınlanma: 08.07.2024 - 15:38

Güncelleme: 08.07.2024 - 15:39

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla operasyonlar düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonlarda; 49,28 gram metamfetamin, 19,58 gram esrar, 535 adet sentetik ecza hap, 9 bin 576 adet sentetik bonzai, 987 adet extacy hap, 2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör ve 15 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.