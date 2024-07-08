İstanbul merkezli tefecilik operasyonu: 1 tutuklama

Yayınlanma: 08.07.2024 - 16:50

Güncelleme: 08.07.2024 - 16:51

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "örgütlü tefecilik" suçlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında İstanbul merkezli İzmir, Tekirdağ, Adana, Ordu ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 1'i tutuklandı, 17'sine adli kontrol tedbirleri uygulandı, 1'i serbest bırakıldı.

OPERASYON

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bazı şüphelilerin bir ticaret merkezinde kurdukları farklı firmalar üzerinden çek ile teminat karşılığında ve POS cihazıyla tefecilik yaptığı belirlenmişti.

Çalışma kapsamında mağdurlardan birinin, zanlılardan yüzde 3 karşılığında para aldığı, komisyon haricinde teminat olarak çek vermesi ve ipotek göstermesi istendiği, faiz karşılığında borcunu ödemesine rağmen müştekinin çeklerinin icraya verildiği, teminat olarak gösterdiği taşınmazlarının da şüphelilerce üçüncü kişilere devredildiği anlaşılmıştı.

Şüphelilerin banka hesap hareketleri ve vergi dairesinden alınan bilgilerde yapılan incelemede, vergi suçu işleyen zanlılar ve firmalarca, ticari işlem hacimleri yetersiz olmasına rağmen banka hesaplarından yaklaşık 6 milyar lira nakit çekildiğinin belirlenmesinin ardından, İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, örgütlü şekilde tefecilik suçu işledikleri iddiasıyla 19 zanlı gözaltına alınmıştı.