'Polisiz' diyerek evdekileri kelepçeleyip gasbettiler: 4 tutuklama!

İzmir'de 2 kişinin yaşadığı eve girip şahıslara polis olduklarını söyleyen şüpheliler, evdeki 2 kişiyi önce kelepçeledi, sonra da 100 bin euro ve 67 bin Türk lirası nakit parayı alıp kaçtı. Yağmacıların peşine düşen polis ekipleri, olayla ilgili 7 şüpheliyi yakaladı.

'Polisiz' diyerek evdekileri kelepçeleyip gasbettiler: 4 tutuklama!
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İHA
Yayınlanma: 11.01.2025 - 10:33

İzmir’in Bornova ilçesinde 2 kişinin yaşadığı eve girip şahıslara polis olduklarını söyleyen şüpheliler, girdikleri evdeki 2 kişiyi önce kelepçeledi, sonra da 100 bin euro ve 67 bin Türk lirası nakit parayı alıp kaçtı. Yağmacıların peşine düşen polis ekipleri, olayla ilgili 7 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak günü Bornova ilçesi Meriç Mahallesi’nde meydana gelen rehin alma ve nitelikli yapma olayıyla ilgili çalışma başlattı. W.A. (32) ve S.İ. (32) adlı kişilerin evine gelip, kendilerine polis süsü vererek içeri giren, 2 kişiyi kelepçeleyerek 100 bin euro ve 67 bin Türk lirası parayı gasbeden yağmacıların peşine düşen polis, detaylı bir çalışma başlattı.

4'Ü TUTUKLANDI

Polis ekipleri yapılan çalışmalarda, olayı düzenleyen şüphelilerin A.U. (31), İ.B. (30), B.Ş. (28), B.Ü. (25), M.Y. (27), O.Ş. (28) ve İ.C.(27) olduğunu tespit edip 7 şüpheliyi de yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.C. ifadesinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ü., B.Ş., İ.B. ve A.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı; O.Ş. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Etiketler: #Bornova #polis #tutuklandı

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