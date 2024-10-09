Beşiktaş'ta sahte polis 'MİT kimliğiyle' yakalandı: 'Polisliğe özeniyorum' dedi

Yayınlanma: 09.10.2024 - 17:47

Güncelleme: 09.10.2024 - 17:48

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 8 Ekim Salı günü saat 15.40 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş ayrımında emniyet şeridi ihlali yapan bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki kişi, trafik polislerine polis kimliği göstererek yola devam etmek istedi. Ancak trafik polisleri kimliğin renginin farklı olmasından şüphelenerek Ünsal D.'nin gitmesine izin vermedi.

Sürücü, Ünsal D.'nin (19) üzerinde yapılan aramada 1 adet havalı tabanca, 3 şarjör ve 43 mermi ele geçirildi. Şüphelinin aracında 50 bin Euro da bulundu.

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Şüpheli Ünsal D.'nin üst aramasında ortaya çıkan sahte kimlikler polis ekiplerini de şaşırttı.

Üst aramasında Ünsal D. adına düzenlenmiş, sahte polis kimliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü personel giriş kartı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı personel tanıtım kartı, Gençlik ve Spor Bakanlığı makam şoförü kartı, silah ruhsatı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kartları bulundu. Tüm kartlara polis ekipleri tarafından el konuldu.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlandı. Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin özel bir şirkette şoför olarak çalıştığı, araçta bulunan paranın da şirkete ait olduğu tespit edildi.

'POLİSLİĞE ÖZENİYORUM' DEDİ

Poliste ifadesi alınan Ünsal D.'nin polisliğe özendiği için sahte kimlik taşıdığı bu kimlikleri ise, renkli yazıcı kullanarak yaptığını söylediği öğrenildi.

Yanında bulunan mermileri de şarjörde ağırlık yapsın diye taşıdığını anlatan Ünsal D.’nin sahte kimlik ve silahları herhangi bir suçta kullanmadığı bilgisi de edinildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.