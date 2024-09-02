Polisler uyuşturucuyu tuvaletten çıkardı... Kırklareli'nde operasyon: 5 zanlı tutuklandı

Yayınlanma: 02.09.2024 - 09:47

Güncelleme: 02.09.2024 - 09:48

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, polis ekiplerini fark eden S.I'nın uyuşturucu maddeyi tuvalete attığı tespit edildi.

Polis ekipleri uyuşturucu maddeyi tuvaletten çıkardı.

Ekipler, şüpheli kadının çantasında yaptıkları aramada ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bilezik, 27 çeyrek altın ve 85 bin 960 lira ele geçirdi. Operasyonda S.I ile V.I, G.I, E.D. ve M.C.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.