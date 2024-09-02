Polisler uyuşturucuyu tuvaletten çıkardı... Kırklareli'nde operasyon: 5 zanlı tutuklandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, polis ekiplerini fark eden S.I'nın uyuşturucu maddeyi tuvalete attığı tespit edildi.
Polis ekipleri uyuşturucu maddeyi tuvaletten çıkardı.
Ekipler, şüpheli kadının çantasında yaptıkları aramada ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bilezik, 27 çeyrek altın ve 85 bin 960 lira ele geçirdi. Operasyonda S.I ile V.I, G.I, E.D. ve M.C.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ahu Tuğba, ABD’deki evinde ölü bulundu
- Uzman çavuşları ‘kiralayıp’ darbettirdi!
- İstanbul’un ortasında Yargıtay savcısına saldırdılar!
- Komandolar araziye indi!
- Yangından etkilenen alanlar yapılaşmaya açıldı
- Kahraman kendisine yapılan 'kötü muameleyi' anlattı
- Özel, Yavaş ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi!
- 'Ne diyeceklerdi, 'Trikopis'in askerleriyiz' mi?'
- 5 yaşındaki çocuğu kaçırıp istismar etmek istedi!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler hamlesi!