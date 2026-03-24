Polislerin çalışma sistemi sil baştan... Emniyet Kanunu değişiyor: Mesai saatlerine düzenleme!

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yeni "Polis Meslek Kanunu" taslağında, polislerin çalışma saatleri, fazla mesai, izin uygulamaları ve özlük haklarına ilişkin değişiklikler öngörülüyor.

Taslakta sağlık, psikolojik destek, sosyal güvence ve görev tanımlarına yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı emniyet teşkilatına ilişkin yasal düzenlemede sona gelindi. Mevcut kanunun güncel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle hazırlanan yeni “Polis Meslek Kanunu” taslağında, teşkilatın çalışma yapısında değişiklikler planlanıyor.

MESAİ VE İZİN SİSTEMİ DEĞİŞECEK

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, taslakta, yoğun mesai yükü ve düzensiz çalışma saatlerine ilişkin yeni bir sistem kurulması öngörülüyor. Fazla mesai ve izin uygulamalarının daha net kurallara bağlanması hedefleniyor.

Uzun mesai saatlerinin yeniden ele alınması, izin haklarının daha sistemli hale getirilmesi ve özlük haklarında iyileştirme yapılması planlanıyor.

DESTEK MEKANİZMALARI GÜÇLENDİRİLECEK

Düzenlemede sosyal güvence, lojman imkanları ile sağlık ve psikolojik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi de öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

GÖREV TANIMLARI NETLEŞECEK

Taslakta görev ve yetki tanımlarının daha açık hale getirilmesi de öngörülüyor. Sahadaki uygulama farklılıklarının önüne geçilmesi için yetki sınırlarının netleştirilmesi planlanıyor. Sendikal haklar ve bağımsız denetim mekanizmalarına ilişkin düzenlemelerin de taslakta yer alması bekleniyor.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUM

Eğitim ve mesleki gelişim alanında uluslararası standartlara uyumun gözetildiği çalışmayla, teşkilatın insan kaynağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.