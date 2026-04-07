Polislerin mesai sistemi değişiyor: Emniyet'te yeni dönem

Polis Meslek Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikle, fazla çalışma karşılığında ödenecek ücretin sabit değil, yapılan mesaiye göre belirlenmesi hedefleniyor.

Düzenlemede haftalık 40, aylık 160 saatin üzerindeki çalışma için saat başı ödeme öngörülüyor.

İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırlığında olduğu yeni düzenlemede, polislerin en çok şikâyet ettiği başlıklardan biri olan mesai sistemi değişiyor. Amaç, çok çalışanla az çalışan arasındaki ücret farkını görünür hale getirmek.

SABİT ÖDEME YERİNE SAAT HESABI

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, emniyet personeline aylık 6 bin 686 lira sabit ödeme yapılıyor. Ancak bu tutar, fazla çalışmanın birebir karşılığı değil, görevin niteliği ve riskine bağlı bir ödeme olarak uygulanıyor.

Yeni sistemde ise ek mesainin doğrudan çalışma süresine göre hesaplanması planlanıyor. Haftalık 40, aylık 160 saatin üzerindeki çalışmalar için saat başı ödeme yapılması öngörülüyor.

ÜST SINIR 17 BİN LİRA

Hazırlanan modelde ek mesai ödemesinin üst sınırının 17 bin lira olması planlanıyor. Böylece fazla mesai yapan personel ek ücret alırken, mesai yapmayan personele bu kapsamda ödeme yapılmayacak.

VARDİYA DÜZENİ DE GÜNDEMDE

Düzenleme yalnızca ücret başlığını kapsamıyor. 12 saat görev, 36 saat dinlenme esasına dayalı vardiya sisteminin de değerlendirmeye alındığı, böylece çalışma saatleri ile dinlenme hakkının daha planlı hale getirilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

Maaşlarda ise ayrıca bir artış öngörülmüyor.