Polisten 13 bin şişelik sahte içki operasyonu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, polis ekiplerinin 2 depo ile bir araçta yaptığı aramada 13 bin şişe sahte içki ele geçirdi. Bir kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 09.06.2023 - 18:39
Polisten 13 bin şişelik sahte içki operasyonu
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ticareti ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Kepez ilçesinde bulunan iki depoda ve bir araçta savcılık kararıyla arama yaptı. Operasyonda 13 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

Baskınlarda 1 kişi, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında gözaltına alındı.


Sahte içki Antalya

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