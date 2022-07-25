Polisten kaçarken canlarından oluyorlardı: 3 yaralı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerini fark edince otomobille kaçmaya başlayan sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarında bulunan kütüğe çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Karasu ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde ilerleyen E.K. polis ekiplerini fark edince 54 TZ 192 plakalı Tofaş marka otomobille kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada kaçmaya çalışan sürücü, yol kenarındaki kütüğe çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Meydana gelen kazada sürücü ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralı halde kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerince yakalanan 3 kişi, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Konuya ilişki inceleme başlatılırken meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, otomobilin kaçarken kütüğe çarpması, sürücü ve otomobil içindekilerin kaçmaya çalışması, polis ekiplerinin gelmesi ve kişileri yakalaması yer alıyor.
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