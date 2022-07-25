Amasya'da korkunç kaza: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Amasya'da kontrolden çıkıp devrilen hafif ticari araçtaki Elif Nur Gedik (8) öldü, anne ve babasıyla 2 kardeşi ise yaralandı.

DHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:46
Amasya'da korkunç kaza: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
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Giresun'dan İstanbul'a giden Hüseyin Gedik (41) yönetimindeki 34 TK 1539 plakalı hafif ticari araç, Amasya'da kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Elif Nur Gedik hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Hüseyin Gedik, eşi Fatma Gedik (33) ile çocukları Muhammet İsa (11) ve Halil İbrahim Gedik (4) ise sağlık ekipleri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


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