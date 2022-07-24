Semih ve Sümeyra Sert çifti trafik kazasında yaşamını yitirdi

24 Temmuz 2022 Pazar, 16:42

Kaza, dün sabah sıralarında TEM Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Ankara'ya giden Semih Sert ve Sümeyra Sert çifti, 16 F 3901 plakalı otomobilleri ile, İbrahim Gümüştekin yönetimindeki 47 ABT 174 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan eşi Sümeyra Sert ile kızı Ahsen Sert ambulanslarla İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sümeyra Sert de hastanede hayatını kaybetti. Kızları Ahsen'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

KAZADAN 2 DAKİKA ÖNCE VİDEO PAYLAŞMIŞ

Semih Sert'in doğum gününde hayatını kaybettiği, Sümeyra Sert'in de kazadan 2 dakika önce sosyal medya hesabından yolculuk videosu paylaştığı görüldü. Çiftin cenazeleri, dün akşam İnegöl ilçesine getirildi. Hacı Yusuf Şahin Camii'nde kılınan namazın ardından Mahmudiye Mezarlığı'na defnedildi.