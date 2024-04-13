Polisten kaçıyordu: Taksi iki duvar arasına sıkıştı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, alkollü olduğu için polisten kaçan taksi şoförü Y.K.'nın aracı iki duvar arasına sıkıştı. Sürücü Y.K., polisler tarafından aracın yan camından dışarı çıkarılıp yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 17:44
Polisten kaçıyordu: Taksi iki duvar arasına sıkıştı
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Olay, saat 03.30 sıralarında, Etimesgut ilçesi Altay Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan taksi şoförü Y.K., 06 T 3940 plakalı otomobille kaçtı. Y.K. bir süre kaçtıktan sonra izini kaybettirmek için Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı'ndaki bir marketin otoparkına girdi. 

Polislerin takipte olduğunu görünce tekrar dışarı çıkmaya çalışan sürücünün aracı market duvarı ile yanındaki apartmanın bahçe duvarı arasında sıkıştı. Sürücü Y.K., polis ekipleri tarafından aracın yan camından dışarı çıkarılıp yakalandı. 

Olay anı, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, alkollü olduğu belirlenen Y.K.'nin ehliyetine el koyuldu. Araç ise bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.

“BU ARABA ORAYA NASIL GİRMİŞ, AKLIM ERMİYOR”

Olay yerindeki markette çalışan Mehmet Taş, "Sabah işe geldim; bir baktım bizim market ve duvar arasına bir taksi girmiş. Orası el arabası dahi geçmeyen bir yer. Bu araba nasıl oraya girmiş benim de aklım ermiyor. Görünce çok şaşırdım" dedi.


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