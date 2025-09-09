Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.09.2025 08:03:00
İHA
Polisten kaçtı, kaza yapmış halde bulundu!

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak, motosikletle kaçan şahıs kaza yapmış halde bulundu.

Melikgazi ilçesine bağlı Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan E.Ü., motosikletiyle kaçmaya başladı.

Kovalamacada kısa süreliğine ekiplerin gözünden kaybolan E.Ü., Yıldırım Beyazıt Mahallesi Balarısı Parkı içerisinde kaza yapmış halde bulundu.

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, E.Ü. yapılan ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan incelemelerin ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı. Öte yandan yapılan kontrollerde E.Ü.'nün 2.3 promil alkollü olduğu öğrenildi.

İlgili Konular: #kaza #polis #Kayseri #motosiklet

