Polisten kaçtı: Otomobilden çalıntı dana çıktı

Adana'nın Feke ilçesinde polisin 'dur' ihtarında uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü, takip sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada çalıntı dana ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 00:52
Polisten kaçtı: Otomobilden çalıntı dana çıktı
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Akşam saatlerinde Yeşildüşmüş Mahallesi Düşmüş Köprüsü yakınlarında yol uygulaması yapan polisi gören bir otomobil sürücü, geri dönüp, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. 

Polis otomobili takibe alırken, sürücü ve yanındaki 2 kişi, aracı terk edip, yaya olarak kaçışlarını sürdürdü. Polisin takibi sonucu Ö.B., F.B. ve H.Y., yakalandı. 

Otomobilde yapılan aramada ise çalıntı olduğu tespit edilen dana ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


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