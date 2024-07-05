Nijerya'da milyonlarca litre çalıntı ham petrole el konuldu

Yayınlanma: 05.07.2024 - 16:05

Güncelleme: 05.07.2024 - 16:05

Nijerya Polis Sözcüsü Olumuyiwa Adejobi, yaptığı açıklamada, ordunun geçen ay ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda hırsızlara karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Adejobi, operasyonlarda hırsızların boru hatlarından çaldığı 3,9 milyon litre ham petrole el koyduklarını bildirdi.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko da ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle devletin geçen yıl 3 milyar dolardan fazla zarara uğradığını söyledi.

Nijerya'nın tespit edilen yaklaşık 37 milyar varil petrol rezervi, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke konumunda, petrol ihracatında ise 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı gruplar petrol alanlarında sabotajlar gerçekleştiriyor, bölgede çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor.