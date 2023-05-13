Neo-Naziler, polis ve karşı protestocularla çatıştı

Göçmenlik karşıtı mitingde Neo-Naziler, polis ve karşı protestocularla çatıştı. Polis, parlamento binası önünde Nazi selamı veren maskeli gruba biber gazı sıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 14:27
Neo-Naziler, polis ve karşı protestocularla çatıştı
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Avustralya'nın Melbourne kentinde, Neo-Nazi grubu'nun göçmen karşıtı protestosuna polis müdehale etti. Neo-Nazi grubu, ırkçılık karşıtı grup ile karşıya gelince polis biber gazi sıktı, çok sayıda tutuklama gerçekleşti. 

The Guardian'da yer alan habere göre, polis, parlamento binası önünde Nazi selamı veren Maskeli Neo-Nazi grubunun yanı sıra ırkçılık karşıtı gruptan da tutuklamaların olduğunu açıkladı. Ancak, toplam tutuklu sayısına dair bir açıklamada bulunmadı. 

Federal hükümet bakanı Chris Bowen, mitingi "tarif edilemeyecek kadar Avustralya dışı" olarak nitelendirdi ve katılan neo-Nazileri "modern Avustralya'da yeri olmayan siyasi deliler topluluğu" olarak tanımladı.

Bowen, "Bu, açıkça kabul edilemez. Bu, en basit tanımıyla ırkçılıktır ve neo-Nazizm, saf kötülüktür. Ülkemizde yeri yoktur, kınanması gerekir ve bu durum, hükümet tarafından kınanmaktadır" dedi.


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