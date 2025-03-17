'POLNET' arızası havalimanında uzun kuyruklara neden oldu: Bakanlık açıklama yaptı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 20:59

Güncelleme: 17.03.2025 - 23:23

Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) saat 18:20 itibari ile teknik bir arıza yaşandı. Türkiye genelinde pasaport kontrol işlemlerinde kesinti yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanını kullanan yolcular da arıza nedeniyle pasaport kuyruğunda beklemek zorunda kaldı. Arızanın giderilmesi için polis ve terminal ekipleri gerekli müdahaleleri yaparken yolcular yapılan anonslarla bilgilendirildi.

"KONTROL İŞLEMLERİ NORMALE DÖNMÜŞTÜR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"17 Mart 2025 tarihinde saat 18:20 itibarıyla Polis Bilgi Sistemi (POLNET) üzerinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Türkiye genelinde pasaport kontrol işlemlerinde geçici bir kesinti yaşanmıştır.

Polis ve terminal IT ekipleri tarafından arızaya hızla müdahale edilmiş, süreç boyunca işlemler manuel olarak yürütülmüştür. Sistem üzerindeki çalışmalar tamamlanmış olup, pasaport kontrol işlemleri normale dönmüştür.

Bu süreçte havalimanlarımızda yolcularımızın temel ihtiyaçları karşılanarak su ikramı ve bilgilendirme sağlanmıştır. Terminal havalandırma sistemleri en üst seviyede çalıştırılmıştır."