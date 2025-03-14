ABD'de yolcu uçağı havalimanında alev aldı: Yolcular tahliye edildi
ABD'de American Airlines'a ait bir yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı, yolcular tahliye edildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağının aniden alev alması endişeye yol açtı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği ifade edildi. Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, American Airlines'a ait uçaktan dumanların yükseldiği ve yangın söndürme çalışmalarının yapıldığı görülüyor.
Etiketler: #HAValimanı #Yangın #yolcu uçağı #ABD
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
- İmamoğlu farkı açıyor!
- İsrail Şam'ı vurdu!
- Yeni Akit yazarı görevinden uzaklaştırıldı
- MSB'den açıklama geldi!
- Özgür Özel istifasını istemişti: Yusuf Özcan istifa etti
- Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa el öptürdü
- Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu
- 'Amerika'nın müşterisi yapıldı'
- Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber!