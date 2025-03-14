ABD'de yolcu uçağı havalimanında alev aldı: Yolcular tahliye edildi

ABD'de American Airlines'a ait bir yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı, yolcular tahliye edildi.

ABD'de yolcu uçağı havalimanında alev aldı: Yolcular tahliye edildi
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AA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:01

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağının aniden alev alması endişeye yol açtı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği ifade edildi. Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, American Airlines'a ait uçaktan dumanların yükseldiği ve yangın söndürme çalışmalarının yapıldığı görülüyor.


Etiketler: #HAValimanı #Yangın #yolcu uçağı #ABD

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