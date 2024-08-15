Polonez işçileri eylemlerini sürdürüyor: DİSK kortejine biber gazlı müdahale
Polonez işçileri, bügün eylemlerine işten çıkarıldıkları şirketin önünde buluşarak devam ediyor. İşçilere desteğe giden DİSK korteji polis tarafından biber gazlı müdahaleyle engellendi.
Çatalca'da eylemlerini sürdüren Polonez işçileri, bugün üyesi oldukları Tek Gıda İş Sendikası yöneticileriyle birlikte şirketin genel müdürlüğü önünde buluşuyor.
Polonez işçilerine desteğe giden DİSK korteji önce ablukaya alındı, ardından polisin gazlı müdahalesine maruz kaldı.
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