Polonez işçileri valilik önünde: 'Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz'

Yayınlanma: 09.08.2024 - 15:19

Güncelleme: 09.08.2024 - 15:34

İstanbul Çatalca'da bulunan Polonez Et Fabrikası'nda, Tek Gıda İş Sendikası’nda üye olan işçilerden 135’i 'Kod-46' ile (Yüz kızartıcı suç) işten çıkarıldı. İşçiler 23 gündür, işe iade talebiyle başlattıkları eylemlere devam ediyor.

Polonez işçileri, bugün İstanbul Valiliği'nin önünde basın açıklamasında bulundu.

"BU MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fabrikanın önünde ekmeğimiz için mücadele veriyoruz. Kaymakamlığa gittik, bir çözüm bulamadık. Biz İstanbul Valisi'ne bizim sonumuzu çözün diye geldik. Çünkü haksızlığa uğradık ve bu sorunun çözümünü istiyoruz. Temsilci arkadaşlarımız içeriye girdi. Bize somut bir çözüm getirilmeden, iş başı yaptırılması garantisi verilmeden bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."