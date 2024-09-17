Polonez işçilerinden ters kelepçeli protesto

Yayınlanma: 17.09.2024 - 16:30

Güncelleme: 17.09.2024 - 17:30

İstanbul Çatalca’da Tekgıda-İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Polonez işçilerinin direnişi sürüyor. Emekçilerin eylemi ikinci ayını geride bırakırken işçiler direnişin 59’ncu gününde polis tarafından ters kelepçe ile gözaltına alınmıştı. Kendilerine yönelik şiddeti ve ters kelepçe uygulamasını protesto etmek isteyen işçiler Çatalca Kaymakamlığı önüne gitti. Kendilerine yönelik ‘kötü muameleden’ Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş’i sorumlu tutan işçiler ellerini arkadan bağlayarak uygulamayı protesto etti. Anayasal direnme hakkını kullandıklarını belirten işçiler, polis müdahalesiyle boşaltılan direniş alanlarına dönme talebiyle kaymakamla görüşmek istedi. 10. Yıl Marşı'nı söyleyerek Türk Bayrağı açan işçiler “Sendika hakkımız engellenemez”, “Birleşen işçiler asla yenilmez” sloganları attı.

POLENEZ İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR

Polonez işçilerinin direnişine Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Nakliyat-İş Sendikası da destek ziyaretinde buldunu. “Polonez işçileri yalnız değildir, işçiyiz haklıyız kazanacağız” pankartı ile kamakamlık önüne yürüyen Nakliyat-İş Sendikası üyeleri burada Polonez işçilerinde destek verdi. Nakliyat-İş Sendikası Ali Rıza Küçükosmanoğlu burada bir konuşma yaptı. Küçükosmanoğlu, “Ürdün kraliyet ailesinin bir mensubu olan patron, yıllardan beri Polenez işçilerini kölece çalıştırmıştır. Ücretleri açlık sınırının altında olan Polonez işçileri artık insanca yaşamak istedikleri için Anayasal haklarını kullanarak sendikada örgütlenmiştir. Patron, bu örgütlenmeyi öğreniği gibi bir hileye başvurarak Tekgıda-İş Sendikası’nın yasal olarak yetkisi almaması için üye çoğunluğunu az göstermeye çalışmış, ardından da sendiyaya üye olan 146 işçiyi kanunsuz bir şekilde işinden ve ekmeğinden ederek işten çıkarmıştır” dedi. Tekgıda-İş Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Köse ise polis müdahalesini hatıralatarak “Bizi her gün emniyette gözaltında da tutsanız, ters kelepçe de yapsanız bu mücadeleyi biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.