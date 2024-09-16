Polonez işçilerine ters kelepçeli gözaltı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 10:50

Güncelleme: 16.09.2024 - 13:23

İstanbul Çatalca’da Tek Gıda İş sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan Polonez işçilerinin eylemi sürüyor. Polonez fabrikasının önünde gerçekleştirilen grevin 59'uncu gününde polis, işçilerin karşısına kalkanlarla dikildi. Bunun üzerine işçiler de polislerin karşısında oturma eylemi yaptı.

İşçilerden biri polislere, "Biz sizleri bunun için mi büyüttük? Siz bize bu muameleyi yapabilmeniz için mi Türkiye vatandaşı olduk, Türkiye Cumhuriyeti'nde oy kullandık? Nerede bizim devletimiz?" diyerek tepki gösterdi.

Bir süre sonra polisler, kalkanlarla işçileri araya alarak müdahale etti.

Müdahale sonrası Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sekreteri Furkan Seyhan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ters kelepçeyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tek-Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel: "59 gündür işe geri dönme mücadelesi veren Polonez işçilerine, bu sabah saatlerinde emniyet güçleri bir kez daha müdahalede bulundu. 600 civarında polisin kuşatması altında 80 arkadaşımız gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İşçilerin demokratik ve anayasal haklarını hiçe sayan, sermaye adına hareket ederek tehdit eden ve bugün de şiddete başvuran emniyet mensuplarını kınıyoruz. Hiçbir baskı ve tehdit bize geri adım attıramayacaktır. Polonez’e sendika girene kadar mücadelemiz sürecektir" ifadelerini kullandı.