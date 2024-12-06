Ankara'ya 'Anayasal Hak Yürüyüşü' yapmak isteyen Polonez işçilerine polis engeli: 'Gücünüz işçiye yetiyor değil mi?'

Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:21

Güncelleme: 06.12.2024 - 13:07

Türk-İş'e bağlı Tek Gıda-İş sendikasına üye oldukları için işten atılan bir grup işçinin direnişi 5. ayına yaklaşırken, işçiler bugün saat 11.00'de Çatalca'dan Ankara'ya "Anayasal Hak Yürüyüşü" başlatacaklarını duyurmuştu. Sabah saatlerinde fabrikanın önünde toplanmaya başlayan işçilerin önü çevik kuvvet tarafından kesildi.

"Hak, Hukuk, Adalet", "Ankara, Ankara, duy sesimizi, bu gelen işçinin ayak sesleri" şeklinde slogan atan, sendika önlükleri ve ellerindeki bayraklarla yürümek isteyen işçilere izin verilmiyor.

"GÜCÜNÜZ İŞÇİYE YETİYOR DEĞİL Mİ?"

Sendikanın örgütlenme uzmanlarından Suat Karlıkaya, engellemeye, "Gücünüz işçiye yetiyor değil mi? Polonez işçileri olarak emniyet güçleri tarafından ablukaya alınmış vaziyetteyiz. Ne çadıra girişimize ne yürüyüşümüze izin veriliyor. Biz bu memleketin onurlu işçileriyiz. Hakkımız olanı alacağız. Şu görüntüyü yaratanlar izlesinler ve utansınlar!" sözleriyle tepki gösterdi. Karlıkaya, "Tarladan yola giden 5 Polonez işçisi yine ters kelepçeyle gözaltına alındı. Arkadaşlarımız serbest bırakılıp yol açılana kadar açlık grevine başladık. Nereden inceldiyse oradan kopsun artık. Bu ülke neresi ya. Dönmeyeceğiz yolumuzdan yolu açın diyoruz" ifadelerini paylaştı

Bölgede bekleyiş sürüyor.