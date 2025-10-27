Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak yeni alımda KPSS puanı, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamaları belirleyici olacak. Adaylar, başvuruların başlayacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman? POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

33. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl 32. Dönem POMEM alımı duyurusu kasım ayında yapılmış ön başvurular ise 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında kabul edilmişti.

33. Dönem POMEM alımlarının da bu yıl sonunda başlaması bekleniyor.

Başvuru yapacak adayların lisans veya ön lisans mezunu olmaları gerekmektedir ve başvurular genellikle Polis Akademisi'nin resmi web sitesi üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır. Lise mezunu adaylar için Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) alımları ayrı süreçtedir ve onun için de 2025 yılı içerisinde duyurular yapılmaktadır.

Polislik başvuru süreçleri ve sınav takvimi için Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesini düzenli takip etmek önemlidir.

POMEM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

POMEM başvuruları, yayınlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek. e-Devlet POMEM başvuru formunun doldurulması ile gerçekleştirilecek işlemlerde adaylar başvuru sayfasının altında yer alan 'ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET' butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracak.