Pompalı tüfekle dehşet saçtı: Sosyal medyada paylaşınca tutuklandı

23.02.2026 20:49:00
İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir şahıs, cadde ortasında pompalı tüfekle defalarca havaya ateş açarak mahallede paniğe neden oldu. O anları cep telefonuyla kaydettirip sosyal medyada paylaşan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Olay, Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre İbrahim G. isimli şahıs, eline aldığı pompalı tüfekle mahalle arasında art arda havaya ateş etti.

Silah sesleri üzerine çevrede büyük korku yaşanırken, şüphelinin yanındaki arkadaşına o anları cep telefonuyla kaydettirdiği öğrenildi.

Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılması üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kimliği kısa sürede tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

