Porçay tahliye edilecek
Parodi bir video nedeniyle hapse atılan YouTuber Erkan Porçay için tahliye kararı çıktı.
Yayınladığı "Ezhel Parodi" isimli videodan dolayı hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek suçundan açılan davada hapis cezası onanan Youtuber Erkan Porçay için tahliye kararı verildiği açıklandı.
Avukat Ali Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Porçay hakkında cezaevi kurulu bugün karar verdi, az önce infaz hakimliğinin de kararı verdiği bilgisini edindik. Kendisini birkaç saat içerisinde Metris Cezaevi’nden teslim alacağız inşallah. Sevenlerini beklerim" dedi.
Ezhel lakaplı rap sanatçısı Sercan İpekçioğlu, kendisini tiye alan parodi videosu nedeniyle hapse mahkum edilen Porçay’a sahip çıkmıştı. Hakkındaki benzer davalar nedeniyle Almanya’da yaşamak zorunda kalan İpekçioğlu, Twitter üzerinden şunları yazmıştı: “Bu adaletsizlik karşısında ne desem bilmiyorum. Umarım bir an önce bu hatadan dönülür ve ülkede artık hiç kimse sanatından veya mizahından dolayı böyle saçmalıklarla uğraşmak zorunda kalmaz. Çok geçmiş olsun kardeşim.”
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