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Porsuk Çayı'nda şüpheli ölüm: Soruşturma başlatıldı

Porsuk Çayı'nda şüpheli ölüm: Soruşturma başlatıldı

25.05.2025 12:26:00
Güncellenme:
DHA
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Porsuk Çayı'nda şüpheli ölüm: Soruşturma başlatıldı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda, Behçet Aladağ’ın (37) cansız bedeni bulundu. Olay üzerine soruşturma başlatıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesi’nde, Porsuk Çayı kenarında yürüyenler, suda hareketsiz yatan kişiyi görüp durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin Behçet Aladağ’a ait olduğu belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Aladağ’ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Behçet Aladağ’ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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