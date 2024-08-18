Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu

Eskişehir’de Porsuk Çayı’na düştüğü tahmin edilen Zeki Kireç’in cansız bedenine ulaşıldı.

İHA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 15:52
Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu
Abone Ol google-news

19 Mayıs Caddesi Aydın Arat Parkı içinden geçen Porsuk Çayı’nda erkek cesedi gören yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Porsuk Çayı içinde erkek cesedi olduğu belirlendi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi gelirken, cesedin çıkarılması için AFAD su altı ekibi sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından AFAD ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, 67 yaşındaki Zeki Kireç olduğu belirlendi. Şahıs hakkında herhangi bir kayıp başvurusu bulunmadığı belirlenirken, düşme sonucunda boğulduğu tahmin ediliyor.

Zeki Kireç’in cansız bedeni, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.


Porsuk Çayı haberleri erkek cesedi haberleri

İlgili Haberler

Yer Antalya: 2 amatör dalgıç, suyun altında ceset buldu

Yer Antalya: 2 amatör dalgıç, suyun altında ceset buldu
Bursa'da denizde ceset bulundu

Bursa'da denizde ceset bulundu
Döşemealtı'ndaki dehşetin ayrıntıları... Sevgilisini ve oğlunu öldüren şüpheli, ceset için çuval almaya giderken yakalanmış!

Döşemealtı'ndaki dehşetin ayrıntıları... Sevgilisini ve oğlunu öldüren şüpheli, ceset için çuval almaya giderken yakalanmış!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler