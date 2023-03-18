Portakal Çiçeği Karnavalı bu sene yapılmayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamına alınan ve 25-30 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın deprem ve sel felaketleri nedeniyle yapılmayacağı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 20:07
Portakal Çiçeği Karnavalı bu sene yapılmayacak
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Karnaval komitesinden yapılan açıklamada, bu yıl 11'inci kez yapılması planlanan programın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 11 ili etkileyen depremler ve yaşanan sel felaketi sebebiyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve komitemizin ortak kararı ile bu yıl için planlanan tüm etkinlikler iptal edilmiştir. Yaşanan üzücü deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.


Portakal Çiçeği Festivali Adana

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