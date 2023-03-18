Portakal Çiçeği Karnavalı bu sene yapılmayacak

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 20:07

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 20:07

Karnaval komitesinden yapılan açıklamada, bu yıl 11'inci kez yapılması planlanan programın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 11 ili etkileyen depremler ve yaşanan sel felaketi sebebiyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve komitemizin ortak kararı ile bu yıl için planlanan tüm etkinlikler iptal edilmiştir. Yaşanan üzücü deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.