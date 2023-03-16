Adana'da ilginç hırsızlık: Dolmuşta aynı anda 3 kişinin cep telefonunu çaldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde dolmuşa binan 3 kişinin cep telefonunu aynı anda çalan hırsız, yakalandı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde iddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine Çınarlı Mahallesinde dolmuşa binmek üzere olan 3 yurttaş cep telefonu çalındığı için şikayette bulundu. Bunun üzerine polis dolmuş durağında önlem aldı. Ayrıca polis çevrede 25 iş yerinin güvenlik kamerasını tek tek inceledi.
Yapılan incelemede cep telefonlarını Mehmet K. isimli şahsın çaldığı belirlendi. Polis zanlıyı belirledikten sonra evine yaptığı baskınla yakaladı. Zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.
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