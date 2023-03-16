Adana'da ilginç hırsızlık: Dolmuşta aynı anda 3 kişinin cep telefonunu çaldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde dolmuşa binan 3 kişinin cep telefonunu aynı anda çalan hırsız, yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 10:08
Abone Ol google-news

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde iddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine Çınarlı Mahallesinde dolmuşa binmek üzere olan 3 yurttaş cep telefonu çalındığı için şikayette bulundu. Bunun üzerine polis dolmuş durağında önlem aldı. Ayrıca polis çevrede 25 iş yerinin güvenlik kamerasını tek tek inceledi.

Yapılan incelemede cep telefonlarını Mehmet K. isimli şahsın çaldığı belirlendi. Polis zanlıyı belirledikten sonra evine yaptığı baskınla yakaladı. Zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı. 


Adana hırsızlık

İlgili Haberler

Üç ilde dev operasyon: 8 milyon TL'lik vurgun yapan hırsızlık çetesi çökertildi

Üç ilde dev operasyon: 8 milyon TL'lik vurgun yapan hırsızlık çetesi çökertildi
James Bond'tan 'hırsızlık' itirafı: 'Mecburdum...'

James Bond'tan 'hırsızlık' itirafı: 'Mecburdum...'
Deprem bölgesinde yıkılan binalar ve hırsızlık olaylarıyla ilgili tutuklanan kişi sayısı açıklandı

Deprem bölgesinde yıkılan binalar ve hırsızlık olaylarıyla ilgili tutuklanan kişi sayısı açıklandı

En Çok Okunan Haberler