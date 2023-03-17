Ahmet Ercan'dan 4,1'lik deprem yorumu: Adana, Kayseri ve Mersin ürkmesin

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bu sabaha karşı meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki artçı sarsıntı sonrası depremin gücünü yitirdiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Adana, Kayseri, Mersin ürkmesin" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:40
Ahmet Ercan'dan 4,1'lik deprem yorumu: Adana, Kayseri ve Mersin ürkmesin
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Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bu sabaha karşı meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki artçı sarsıntı sonrası depremin gücünü yitirdiğini belirtti. Ercan, "Adana, Kayseri, Mersin ürkmesin" dedi.

"DEPREM GÜCÜNÜ YİTİRDİ"

Prof. Dr. Ercan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depreme ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün 04.41'de, Göksun'da olan M 4,1'lik artçı deprem olduğu yer bakımından önemli. Kozan koluna doğru gerginlik akma eğiliminde. Ancak deprem gücünü yitirdi. Adana, Kayseri, Mersin ürkmesin."


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