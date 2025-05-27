'POS cihazı tefeciliği' operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde POS cihazı aracılığıyla gerçekleştirilen tefeciliğin tespiti ve önlenmesine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda, kuyumcu görünümlü iş yerlerinde herhangi bir mal veya hizmet satışı yapmaksızın, nakit para ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartlarından komisyon karşılığında para çekilerek faizli şekilde borç verildiği tespit edildi. Bu kapsamda belirlenen 3 şüpheliye ait iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Gerçekleştirilen aramalarda, 2 adet POS cihazı, 3 adet akıllı cep telefonu, 26 adet slip, 3 adet tahsilat makbuzu ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Ekiplerce yürütülen operasyonlar sonucunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.