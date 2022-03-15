Prof. Ahmet Ercan’dan Marmara depremi uyarısı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara depremi için bir kez daha uyarıda bulunarak “Yeryüzünde hiçbir kent, İstanbul gibi olacak bir depremi bu ölçüde apaçık beklememektedir” dedi.
Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son günlerde yaşanan depremlerden yola çıkarak bir kez daha Marmara depremi ile ilgili uyarıda bulundu.
Ercan, “Kuzey Anadolu Kırığı (KAK) boyunca depremlerin doğudan batıya göçü göz önünde bulundurulursa, günümüzde yeni deprem Marmara Denizi içine kapanlanmıştır, oluşmayı beklemektedir. Yeryüzünde hiçbir kent, İstanbul gibi olacak bir depremi bu ölçüde apaçık beklememektedir” dedi.
“ÖNCELİKLE DEPREM KİMLİĞİNİ BİLMEK GEREKİR”
Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, Avrupa ile Asya anakaraları arasında çamaşırın sıkıldığı yer gibi kalan Anadolu'nun çok kırılgan, ayrıca oynak bir davranış içinde olduğunu belirten Ercan, değerlendirmesinde şunları belirtti:
Karadeniz'den, Akdeniz'den, Doğu'dan gelen itiş kakış gerilmeleri sonucunda sık sık kırılarak, depremlerle gerginliğini atan yurdumuzda, her boşalma ile bir çok can, ayrıca edinim yitimi olmaktadır.
En büyük doğal çevre olayı olan depremlere ilişkin, önlem almak için öncelikle o ülkede deprem kimliğini bilmek gerekir.
Bunun için yer sarsıntılarının geçmişteki davranışlarına, ayrıca güçlerine öncelikle, ayrıca sonra da bugünkü etkinliklerine bakılır.
Bunun için, depremin kırmaya zorladığı kabuğun özellikleri, itme yönü, her yıl biriktirdiği itici güç incelenir. Uzun soluklu, ayrıca çok yaklaşımlı bu yöntemle gelecek depremler üzerine bilgi edinilebilir.
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