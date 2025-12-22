Prof. Dr. Adem Sözüer'den '11. Yargı Paketi' uyarısı

Eski İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve ceza hukukçusu Prof. Adem Sözüer, sosyal medya hesabı üzerinden 11. Yargı Paketi'ne ilişkin uyarılarda bulundu.

Sözüer şunları yazdı:

"Deprem öncesi yapılaşmalarda merkezi idare,yerel yönetimler ile yetkili diğer kişiler,depremle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediler.Bu nedenle 6 Şubat depremlerinde onbinlerce insan öldü yaralandı.Yetkili kamu görevlileri hakkında soruşturma açılmasına hemen hiç izin verilmedi. İnsan yaşamına karşı işlenmiş bu suçlarla ilgili kimi ceza davaları ciddi sorunlarla devam ediyor. Bu suçlardan mağdur olan @Adaletpesindea aileler ise hukuk ve adaletin gereklerine aykırı,belli bir kesime ve öldürme suçlarına yönelik affa haklı olarak itiraz ediyor.

11.Yargı paketi ile getirilen infaz indirimi/denetimli serbestlik adı altındaki af,geçmişte yapılan hatalar zincirine bir halka eklemekten başka bir işe yaramayacaktır.

Bir yandan cezasızlık algısından söz edenlerin diğer yandan insan yaşamına yönelik suçlara,bu bağlamda genel olarak şiddet suçlarına sürekli aflar çıkarmaları ciddi bir tutarsızlıktır.

Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanmadığı koşullarda,Anayasada öngörülen başta yaşam hakkı olmak üzere hiç bir hak ve özgürlüğün güvencesi kalmaz. Mağdur ailelerin hak arayışına destek olmak, Türkiye'nin hukuka dönüşü uğraşına destek olmaktır.."