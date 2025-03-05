Prof. Dr. Ahmet Akın taciz iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldı

Hakkında çocuk istismarı ve taciz iddiaları bulunan Prof. Dr. Ahmet Akın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından bölüm başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Üniversite, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı ve Akın’ın akademik profili üniversitenin web sitesinden kaldırıldı.

Prof. Dr. Ahmet Akın taciz iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.03.2025 - 17:36

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, hakkında çocuk istismarı ve taciz iddiaları bulunan Prof. Dr. Ahmet Akın’ın Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Üniversite, inceleme ve soruşturma sürecinin başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın, hakkında T24 tarafından gündeme gelen taciz ve istismar iddiaları nedeniyle görevden alındı. Üniversite, Akın hakkındaki iddialarla ilgili resmi bir açıklama yaparak soruşturma sürecinin başladığını duyurdu.

ÜNİVERSİTEDEN RESMİ AÇIKLAMA

Üniversitenin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizin Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Akın hakkında, bir basın yayın organında yer alan iddialar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Söz konusu haber üzerine, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Sürecin adil, şeffaf ve objektif bir şekilde ilerleyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

ÜNİVERSİTENİN WEB SİTESİNDEN PROFİLİ KALDIRILDI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Akın’ın akademik profilini resmi internet sitesinden kaldırdı. Ayrıca, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanlığı görevine Doç. Dr. Mehmet Boyacı’nın getirildiği duyuruldu.


Etiketler: #ahmet akın #açıklama #Akademi #Çocuk istismarı

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